Гроші онкохворим дітям допомогла зібрати Валентина Степова

11:06, 12 грудня 2011
Вінниця
0 0

Благодійний вечір

10 грудня  у Вінницькому обласному муздрамтеатрі ім. Садовського відбувся благодійний вечір, присвячений збору коштів онкохворим дітям.

За словами головного лікаря обласної дитячої лікарні Тетяни Антонець, наразі  у Вінницькій області очікують допомоги 350 таких  дітей.

Всі, хто виявив бажання пожертвувати кошти на лікування дітей, могли вкинути купюри у скриньки волонтерів, або ж придбати на благодійному аукціоні вироби юних  митців.

Загалом, як повідомила Gazeta.ua,  на аукціоні зібрали 10 230 грн, в залі - 30395 грн та 5 доларів. Касовий збір - 36 тис грн.
Організатор благодійної акції дизайнер Ольга Родченко повідомила, що вінницька єпархія перерахує 80 тис грн, міська та обласні ради, - 55 тис грн.

Завершила вечір народна артистка України Валентина Степова, котра приїхала на запрошення вінницького губернатора Миколи Джиги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter