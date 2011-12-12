Гроші онкохворим дітям допомогла зібрати Валентина Степова

10 грудня у Вінницькому обласному муздрамтеатрі ім. Садовського відбувся благодійний вечір, присвячений збору коштів онкохворим дітям.

За словами головного лікаря обласної дитячої лікарні Тетяни Антонець, наразі у Вінницькій області очікують допомоги 350 таких дітей.

Всі, хто виявив бажання пожертвувати кошти на лікування дітей, могли вкинути купюри у скриньки волонтерів, або ж придбати на благодійному аукціоні вироби юних митців.

Загалом, як повідомила Gazeta.ua, на аукціоні зібрали 10 230 грн, в залі - 30395 грн та 5 доларів. Касовий збір - 36 тис грн.

Організатор благодійної акції дизайнер Ольга Родченко повідомила, що вінницька єпархія перерахує 80 тис грн, міська та обласні ради, - 55 тис грн.

Завершила вечір народна артистка України Валентина Степова, котра приїхала на запрошення вінницького губернатора Миколи Джиги.