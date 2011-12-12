Вінниччина першою в Україні стала дбати про „чорнобильських” вдів

Рішенням сесії Вінницької обласної ради, протягом 2011 року для „чорнобильських” вдів передбачено кошти в обласному бюджеті. Розмір допомоги складає 50% прожиткового мінімуму. Щомісячна сума виплати – 450 гривень.

Питання знаходиться на контролі у голови Вінницької ОДА Миколи Джиги, і, згідно з його розпорядженням, виплата коштів для вдів триватиме і протягом 2012 року. На сьогоднішній день на території Вінницької області проживає 710 "чорнобильських" вдів.