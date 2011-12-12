У Вінницькому районі створять соціальні майстерні для неповносправних

За словами Голови ради Асоціації „Відкриті серця” Світлани Демко, шлях від народження ідеї до її реалізації триває вже протягом семи років. Основна мета – організувати трудову зайнятість дітей з інвалідністю, яким виповнилося 18 років.

- На теренах Вінниччини існують реабілітаційні центри, зокрема комунальний центр „Обрій”, який я очолюю, - говорить Світлана Демко. – Але там діти мають можливість перебувати лише до 18 років, і, до того ж, усі бюджетні заклади мають обов’язково контрольовані статті витрат, згідно з галузевими інструкціями. Щодо реабілітаційного центру, який ми маємо на меті створити у Вінницькому районі, то у нас є можливість розширити спектр діяльності. І це завдяки тому, що Вінницька обласна рада в жовтні розробила механізм підтримки громадських організацій. Зокрема завдяки спільним коштам громадської організації „Відкриті серця”, які ми залучатимемо з донорських програм, та коштам, які виділяє влада, ми створимо майстерні трудової зайнятості для молодих людей з важкими формами інвалідності – дитячий церебральний параліч, аутизм, синдром Дауна.

Соціальні майстерні для неповносправних зможуть прийняти 40 дітей на постійне місце проживання та 30 – на денне відвідування соціальної зміни. Передбачається, що молодь виготовлятиме сувенірну продукцію та робитиме сільськогосподарську заготівлю (переважно це сушка зелені). Забезпечуватиметься зайнятість молодих людей під наглядом майстрів виробництва; також в штаті реабілітаційного центру буде практичний психолог.

Світлана Демко зазначила, що реабілітаційній центр в Дорожньому Вінницького району – це старт проекту з широким спектром діяльності в майбутньому. Надалі на меті організаторів проекту створити соціальний гуртожиток для молодих людей з інвалідністю, а також створення інформаційного ресурсу для набуття практичних навичок студентами Вінницького державного медичного університету.