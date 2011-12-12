У Вінницькому районі створять соціальні майстерні для неповносправних
Ініціатива ГО „Відкриті серця”
За словами Голови ради Асоціації „Відкриті серця” Світлани Демко, шлях від народження ідеї до її реалізації триває вже протягом семи років. Основна мета – організувати трудову зайнятість дітей з інвалідністю, яким виповнилося 18 років.
- На теренах Вінниччини існують реабілітаційні центри, зокрема комунальний центр „Обрій”, який я очолюю, - говорить Світлана Демко. – Але там діти мають можливість перебувати лише до 18 років, і, до того ж, усі бюджетні заклади мають обов’язково контрольовані статті витрат, згідно з галузевими інструкціями. Щодо реабілітаційного центру, який ми маємо на меті створити у Вінницькому районі, то у нас є можливість розширити спектр діяльності. І це завдяки тому, що Вінницька обласна рада в жовтні розробила механізм підтримки громадських організацій. Зокрема завдяки спільним коштам громадської організації „Відкриті серця”, які ми залучатимемо з донорських програм, та коштам, які виділяє влада, ми створимо майстерні трудової зайнятості для молодих людей з важкими формами інвалідності – дитячий церебральний параліч, аутизм, синдром Дауна.
Соціальні майстерні для неповносправних зможуть прийняти 40 дітей на постійне місце проживання та 30 – на денне відвідування соціальної зміни. Передбачається, що молодь виготовлятиме сувенірну продукцію та робитиме сільськогосподарську заготівлю (переважно це сушка зелені). Забезпечуватиметься зайнятість молодих людей під наглядом майстрів виробництва; також в штаті реабілітаційного центру буде практичний психолог.
Світлана Демко зазначила, що реабілітаційній центр в Дорожньому Вінницького району – це старт проекту з широким спектром діяльності в майбутньому. Надалі на меті організаторів проекту створити соціальний гуртожиток для молодих людей з інвалідністю, а також створення інформаційного ресурсу для набуття практичних навичок студентами Вінницького державного медичного університету.