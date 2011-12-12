Кабмін затвердив умови продажу 50% держакцій "Вінницяобленерго"

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 2 листопада 2011 р. №1225-р затвердив умови приватизації 50% держпакета акцій ПАТ «Вінницяобленерго», повідомляє урядовий сайт.

Початкова ціна запланованого до продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Вінницяобленерго» становитиме 167 млн. 659 тис. грн.

Затверджені урядовим розпорядженням конкурсні умови, зокрема, передбачають, що в конкурсі з продажу пакета акцій «Вінницяобленерго» мають право брати участь особи, що здійснюють діяльність із передачі й постачання електроенергії обсягом не менше 30% обсягів цього ПАТ або протягом трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до затверджених урядом інвестиційних зобов`язань, покупець, зокрема, зобов`язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за куплену електроенергію на Оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирові угоди) з державним підприємством ”Енергоринок” за рахунок цільових надбавок до тарифів тощо.

Загалом конкурсні умови щодо ”Вінницяобленерго” ідентичні раніше затвердженим Кабінетом міністрів умовам із продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. ПАТ ”АК ”Вінницяобленерго” є домінуючою енергорозподільною компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі, 23,86% – у власності юридичних осіб і 1,14% – фізичних осіб.

Підприємство налічує 12 тисяч юридичних і 750 тисяч побутових споживачів.