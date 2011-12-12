Вільних робочих місць у листопаді поменшало

Кількість незайнятих мешканців Вінниччини, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, осіб у листопаді 2011 року становила 21000 (проти 18230 у жовтні).

Про це повідомило Головне управління татистики у Вінницькій області.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад у листопаді склала 1150. У жовтні підприємтва та установи області потребували 1349 пар робочих рук. А навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у листопаді сягнуло 18 осіб. Це дещо більше ніж у жовтні (14), і в 2.2 рази менше, як у січні.

На Вінниччині у листопаді було офіційно зареєстровано 19604 безробітних, або 2.1 % до населення працездатного віку. З них отримували допомогу по безробіттю 15379 осіб.

Середній розмір допомоги у листопаді становив 783,85 грн.(у жовтні — 829,27).

За допомогою центрів зайнятості у листопаді знайти роботу вдалося 1227 безробітним.