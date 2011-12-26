Револьвер, тротил і граната, - "комплект" на строк

22 грудня працівники вінницького УБОЗу спільно з працівниками УСБУ області затримали організовану злочинну групу у складі 3-ох осіб, яких обґрунтовано підозрюють у незаконному зберіганні та збуті на території області вибухової речовини «тротил».

Про ц е повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За словами начальника УБОЗ УМВС Валерія Пастуха, під час проведення оперативно-розшукових заходів, у зловмисників було виявлено та вилучено понад 24 кілограмів «тротилу», електродетонатори, револьвер калібру 7,62 мм, а також одну гранату Ф-1 із запалом. Вилучену зброю та вибухівку відправили на дослідження до НДЕКЦ при УМВС.

По даному факту слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.