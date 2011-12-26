До Вінниці з’їхались Санта Клауси

У Вінниці вчора, 25 грудня, відбулось офіційне відкриття Центральної міської ялинки та льодової алеї із понад 20-ти скульптур.

Як передає кореспондент УНІАН, перед відкриттям ялинки на Майдані Незалежності відбулось світлове шоу з елементами 3D, яке проектуватимуть на будівлю міськради. Після цього по вулиці Соборній близько півтисячі Дідів Морозів та Санта Клаусів, Снігуроньок та інших героїв новорічних свят пройшли святковою ходою від Майдану Незалежності з новорічними піснями до Центрального парку культури і відпочинку імені Горького, де й відбулось засвічення головної новорічної ялинки Вінниці.

На площі Театральній вже другий рік поспіль встановлено крижану зменшену копію Ейфелевої вежі, а на Майдані Незалежності споруджено своєрідну льодову алею із понад 20-ти скульптур. Однією із найбільших льодових композицій є Різдвяний вертеп із Йосипом, Марією та новонародженим Ісусом Христом.