Лідери сфери послуг — пошта, транспорт та зв'язок

За січень–листопад 2011р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 4057,3 млн.грн., що склало у порівнянних цінах 118,3% від рівня відповідного періоду минулого року. У середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 3691,8 тис.грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міст Козятина та Жмеринки (відповідно 28887,4 тис.грн. і 8785,2 тис.грн.).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У листопаді п.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 444,7 млн.грн., або 137,1% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, зменшилася на 3,4 в.п. і становила 19,0% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж листопада 2011р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2010р. значних змін не відбулося. На долю послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (77,5%) загального обсягу послуг. Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 13,7%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 4,3% загального обсягу послуг.