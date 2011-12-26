У Вінниці незаконно жили сомалійці

Найбільшу групу іноземних нелегалів затримали правоохоронці Вінниччини. Тридцять сомалійців, які без відповідних документів жили на одній із міських квартир, відслідковували майже три місяці. Понад сто міліціонерів, юристів та перекладачів перевіряли ринки, готелі, інтернет-клуби та гуртожитки. В рамках профілактичного відпрацювання затримали дві групи нелегалів. У Вінницькому обласному управлінні внутрішніх справ кажуть, що це наймасштабніше викриття незаконного перебування іноземців у Вінниці за останні п’ять років. Сомалійці не просили ні політичного притулку, ні статусу біженців, – пояснюють правоохоронці. Вони просто незаконно жили в Україні.

Із тридцяти затриманих сімнадцять взагалі не мали жодних документів.

Рішенням Адміністративного суду 17 чоловік було доставлено в тимчасовий пункт перебування іноземних громадян, - пояснює начальник УМВС України у Вінницькій області Валерій Нонік. – Таких пунктів на Україні два - це Волинь та на Чернігівщині. Протягом року триває процедура встановлення осіб через консульство, а також зясовують, з якої країни вони приїхали, і тоді ці особи підлягають депортації».

Долю решти нелегалів буде вирішувати вже український суд. Так саме, як тих, хто незаконно здавав житло іноземним громадянам. Однак правоохоронців більше цікавить, як сомалійці потрапили в Україну, і хто займався їхнім перевезенням. Зараз жоден із нелегалів не готовий співпрацювати з міліціонерами та розповісти, яким чином їх доправили до Вінниччини.