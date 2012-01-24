У Вінницькій області відновлять санавіацію

У Вінницькій області відновлено діяльність аеропорту „Гавришівка”, і тому на сьогодні актуальним є питання відновлення діяльності санавіації у Вінницькій області.

Про це повідомила на прес-конференції для місцевих ЗМІ начальник відділу охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Лідія Діденко.

Вона також зазначила, що авіатори запропонували схеми траєкторії польотів, і спільним засіданням фахівців Центру медицини катастроф та управління охорони здоровя визначено, що ця тема на сьогодні актуальна.

- Ми дійшли висновку, що ця тема сьогодні актуальна, і врахувавши витрати на пальне, витрати з обласного бюджету на роботу санавіації у віддалених районах області коштуватиме близько 600 тисяч гривень на рік, - зазначила Лідія Діденко.

Вона також повідомила, що за розрахунками фахівців, вартість витрат на пальне при вильоті гелікоптеру Мі-8 коштує на 20% більше, ніж використання в санавіації літака АН-2. Проте тут слід враховувати переваги доставки хворих в санавіації гелікоптером, оскільки в будь-якому районі можна створити пристосовану площадку у полі квадратурою 400 на 20 метрів.

На її думку, аналіз і моніторинг фахівців Центру екстреної медицини області доводить, що сан авіація у віддалених районах області, діятиме ефективніше, ніж доставка хворих автомобілями швидкої допомоги. Зокрема, до Бершаді, Піщанки та Чечельника гелікоптер долетить за 40 хвилин. Крім того, статистика виїзду швидких допомог до дорослого населення свідчить, що найбільшу кількість складають хворі на інсульт – за 2011 рік в області зареєстровано 4396 виїздів, і 1147 з цих хворих померли, а це 26% всього дорослого населення, що померло протягом 2011 року. Ця невтішна статистика підтверджує, що необхідно вишукувати методи швидкого реагування, і тут якраз на допомогу має прийти санавіація.

Питання фінансування санавіації має вирішити обласна рада після розподілу коштів. А оскільки кошти обласного бюджету 2012 року ще не розподілені, то Лідія Діденко має оптимістичні прогнози, що такий розподіл має відбутися вже цього року.