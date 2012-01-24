Обласна влада підписала з "афганцями" угоду про співпрацю

Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницька обласна Радою та Вінницька обласна Спілка ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) підписали Угоду про взаємодію і співпрацю.

Аби в області було збережено злагоду та спокій, а ветеранам афганської війни, інвалідам, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих забезпечити гідний рівень життя і створити належні умови їх життєзабезпечення та шанобливого ставлення, сторони досягли певних домовленостей, котрі й вилились у підписання Угоди.

Зокрема, Вінницька облрада та ОДА взяли на себе зобов'язання забезпечити “афганцям” соціальні виплати, надання пільг, компенсацій та гарантій у розмірах, не нижче тих, що фактично виплачуються (надаються) на дату підписання Угоди.

А також в установленому порядку вжити заходів, аби забезпечити виплати щомісячної допомоги сім’ям загиблих, інвалідам війни в Афганістані з обласного бюджету; надати 100% знижки плати за комунальні послуги сім’ям загиблих в Афганістані воїнів; забезпечити твердим паливом та скрапленим газом у разі відсутності газового забезпечення населеного пункту, надання допомоги при оранці присадибних ділянок і збільшити видатки для зубопротезування на 30% від запланованої суми в 2011 році.

Крім того, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» забезпечити на території Вінницької області без обмежень безоплатний проїзд для ветеранів війни, інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих.

Також передбачається низка заходів щодо пільгового лікування та оздоровлення “афганців”, - визначити в обласних, міських, районних лікарнях палати для лікування ветеранів війни, а також проконтролювати їх цільове використання, забезпечити їх в повному обсязі лікарськими препаратами для безоплатного лікування, відкрити соціальні аптеки, і встановити 30-відсоткову квоту при розподілі путівок в районах (містах) області ветеранам війни в Афганістані, членів сімей загиблих воїнів на лікування в обласному клінічному госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Загалом Угода містить 24 пункти, за якими влада обіцяє покращувати життя “афганців”.

Ті ж в свою чергу з метою зниження соціальної напруги серед ветеранів війни зобов'язалися провести відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед зазначеної категорії громадян положень Угоди.

Голова ОДА висловив сподівання, що з підписанням Угоди взаємини між владою та афганцями вийдуть на новий рівень і наказав підлеглим підготувати доручення владам на місцях, аби ті провели повний моніторинг усіх потреб живих нині ветеранів-афганців та родин загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Позаяк турбота влади повинна мати не тільки матеріальний вимір, а й людському ставленні до афганців.

Натомість афганці — керівники районних організацій Спілки хотіли конкретики саме у питанні матеріального забезпечення позицій, прописаних в Угоді. Зокрема, окремогорядка в бюджеті на виплату доплат із обласного бюджету.

Довідка. За даними голови Вінницької обласної організації Спілки ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) Петра Кирилішина, нині на Вінниччині проживають 3600 воїнів-інтернаціоналістів, з них — 490 інвалідів. 142 воїни-інтернаціоналісти з Афганістану живими не повернулись. Більше ста померли вже після повернення додому.