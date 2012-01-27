Мер Немирова збив СБУшника

Прокуратура області має вирішити чи порушувати кримінальну справу проти міського голови міста Немирова Олександра Качура.

Про це заявив під час прес-конференції начальник обласного управління УМВС України у Вінницький області Валерій Нонік. За його словами, на сьогоднішній день мер міста знаходиться на підписці про невиїзд.

Нагадаємо, що ввечері 23 січня міський голова Немирова Олександ Качур збив поблизу вінницького залізничного вокзалу одного із керівників СБУ у Вінницькій області. З місця події авто зникло. Правоохоронцями було затримано автівку мера. Він не заперечував своєї причетності до автопригоди. Працівника СБУ, який на той час не виконував своїх службових повноважень, правоохоронці доправили до лікарні.