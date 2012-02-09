Видання, що пропагують родинні цінності, запрошують на фестиваль

19 лютого у Вінниці відбудеться перший Всеукраїнський фестиваль «Сімейні читання».

Про це повідомив конференцію начальник відділу у справах релігій облдержадміністрації Ігор Салецький У програмі фестивалю - шестигодинний марафон презентацій, творчих зустрічей, виступів і невимушеного спілкування пройде в концертному залі «Плеяда», розпочнеться о 12-й годині.

Також він відзначив, що новий місіонерський проект православних журналів «Сімейні читання» здійснюється під керівництвом єпископа Обухівського Іони (Черепанова) - голови Синодального відділу у справах молоді УПЦ і за консультативної підтримки Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

У Вінниці «Сімейні читання» будуть проводитися з благословення митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона.

Ініціаторами проведення фестивалю стали провідні православні видання України - молодіжний журнал «Отрок.ua» і сімейний журнал «Фамілія».

Учасниками «Сімейних читань» можуть стати видання, тематика яких спрямована на популяризацію сімейних цінностей та зміцнення статусу традиційної сім'ї у суспільстві, а також включені Координаційною радою Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ в перелік ЗМІ, рекомендованих до поширення в храмах і монастирях УПЦ.