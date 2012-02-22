80% претендентів на субсидію - городяни

У січні 2012 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3,3 тис. сімей, що становило 97,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 2,7 тис. сімей, у сільській місцевості – 0,6 тис. сімей.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Порівняно з відповідним періодом 2011 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 0,8 тис., або на 18,5%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2012 року, становила 646,3 тис. грн., що на 90,6 тис. грн. менше відповідного показника 2011 року, з неї у міських поселеннях – 518,2 тис. грн., у сільській місцевості – 128,1 тис. грн.

За допомогою на придбання твердого палива і скрапленого газу готівкою у січні 2012 року звернулося 0,2 тис. сімей.

У січні 2012 року загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім'ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 496,6 тис. грн., за відповідний період 2011 року – 531,7 тис. грн.