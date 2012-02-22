Чому Митрополит Симеон не поставив свій підпис під рішенням Синоду?

Підпису Митрополита Вінницького та Могилів-Подільського Симеона під рішенням Синоду від 21 лютого немає. У прес-службі Вінницької єпархії повідомили, що владика Симеон не є членом Синоду. Тому відмовилися від подальших коментарів щодо ситуації у Церкві.

На питання, навіщо із 20 лютого щодня збирають священиків із всіх приходів Вінницької єпархії, секретар установи протодиякон Владислав Демченко повідомив УНІАН-Вінниччина, що це чергові збори архіпастирів, які проводяться періодично. Жодного відношення до рішення, прийнятого Священним Синодом, збори священиків Вінницької єпархії не мають.

Нагадаємо, що 21 лютого у Києві пройшло засідання Священного Синоду Української Православної Церкви. На ньому було прийнято рішення про усунення Преосвященного Олександра (Драбинко), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії, з посад голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви та члена Священного Синоду УПЦ. Таким чином на час перебування у лікарні предстоятеля УПЦ Митрополита Володимира керівниками УПЦ стали члени Священного Синоду.

Хоча напередодні, 17 лютого, в Інтернеті з'явилася скан-копія Указу Митрополита Володимира, яким він не благословляє проведення Священного Синоду. Тому сьогодні говорять про нелегітимність зборів Синоду і, відповідно, - усіх його рішень.

