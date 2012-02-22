Інтелектуальний клуб буде займатись саморозвитком

Книгарня «Є» запрошує на засідання інтелектуального клубу «TEDxVinnytsia» на тему «По обидві сторони саморозвитку», який відбудеться 22 лютого.

Чи не найголовнішим питанням особистості у ХХІ (та й не тільки) столітті є саморозвиток. Проблема, яка викликана передусім глобалізованим і над швидким інформаційним потоком, незвично стрімким темпом життя і безліччю цілей, яких прагне досягти сучасна людина. Чи не тому дедалі важче стає вхопити час, не дати йому пожерти себе остаточно.

Доповіді з конференцій TED стосуватимуться проблем саморозвитку, причому, як позитивних, так і негативних його практик. Чи варто захоплюватися різними тренінговими рішеннями саморозвитку? Наскільки людина здатна самостійно організувати свій час? Що первинне – радість тіла чи насолода душі? Скільки переглянутих роликів TED потрібно для повного щастя? І чи є сенс взагалі їх переглядати? Питань – багато, відповіді кожен зможе знайти сам. По обидві сторони саморозвитку.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. 67 Початок – о 18:00. Вхід вільний.