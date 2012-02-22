Вінницька міська рада "найпрозоріша" в 2011 році

Протягом 2011 року Центр політичних студій та аналітики у співпраці з Партнерством громадських організацій «Новий громадянин» в рамках проекту «Знати, щоб діяти!» проводив моніторинг відкритості виконавчих комітетів міських рад обласних центрів на виконання ними норм Закону України «Про доступ до публічної інформації». Вінницька міська рада стала найкращою в номінації «Прозорість року».

В рамках моніторингового проекту обласні представництва Центру політичних студій та аналітики кожного місяця надсилали тематичні запити, які стосувались різних тем: підготовки закладів освіти до початку навчального року, організації тендерних процедур місцевими управліннями освіти, рівня забезпечення з боку органів місцевої влади соціальних гарантій, ремонту старих і будівництва нових доріг в регіонах та кількості виділених та витрачених коштів на медичну сферу.

За підсумками п'яти хвиль запитів надісланих протягом липня-грудня 2011 року було складено Рейтинг прозорості органів місцевої влади та номіновано найкращі та найгірші міські ради.

Вінницька містка рада стала кращою в номінації «Прозорість року».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Міські ради, які у рейтингу зайняли останні позиці, перемогли у номінаціях «Каламутна вода» та «Таємна бюрократія». Більш детальна інформація на сайті «Прозора бюрократія» (http://www.access-info.org.ua).

Результати моніторингу були представлені наприкінці січня на спільній прес-конференції за участю Дениса Іванеску (керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України), Ганни Красноступ (начальник відділу законопроектної роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення), Віктора Тарана (директор Центру політичних студій и аналітики), Тараса Шевченка (президент Інституту Медіа Права) та Максима Лациби (Український незалежний центр політичних досліджень).

По завершенні прес-конференції результати були передані представникам Адміністрації Президента України, Держкомтелерадіо України, Кабінету Міністрів України та Асоціації міст України.

В подальшому планується, що річний моніторинг в 2012 році здійснюватиметься Центром політичних студій та аналітики спільно з та Держкомтелерадіо, куди щомісяця будуть направлятись отримані результати.