Вінницькі авто обкрадали не "Дєточкіни"

Працівники міліції затримали двох чоловіків, які протягом останніх двох місяців на автомобільних стоянках біля Центрального ринку міста Вінниці скоювали крадіжки з вітчизняних автомобілів.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Останнім часом до Староміського райвідділу міліції почали надходити заяви від громадян про те, що з салону їхніх автівок, залишених на стоянках біля Центрального ринку міста Вінниці, були викрадені автомагнітоли, гроші, залишені речі, серед яких є ноутбук.

Працівники міліції почали ретельно працювати, щоб встановити осіб причетних до даних злочинів. Проаналізувавши усі випадки скоєння цих крадіжок, міліціонери зробили висновок, що до усіх цих злочинів причетні ті самі люди. Адже жертвами зловмисників стали власники лише вітчизняних автомобілів.

Днями підозрювані у скоєнні крадіжок були затримані. Одного з зловмисників працівники Староміського райвідділу міліції затримали на «гарячому» - у салоні автомобіля «ГАЗель», в дверцятах якої він щойно зламав замок. Власник автомобіля залишив машину на стоянці, а сам пішов на ринок за покупками. Саме таким шляхом кілька тижнів тому зловмисник потрапив до салону вантажівки, власник якої привіз на Центральний ринок продукти харчування, та викрав з салону 11 тисяч гривень. Інший зловмисник був затриманий наступного дня за місцем проживання.

Зловмисниками виявилися 27 та 32-річні непрацюючі вінничани, один з яких раніше відбував покарання за аналогічні злочини. Викрадені автомагнітоли та речі чоловіки збували місцевим водіям таксі. Таким чином, за два місяці зловмисники заробили понад 30 тисяч гривень. Усі гроші вони витратили на харчі, алкоголь та одяг.

Як повідомив начальник Староміського РВ УМВС України у Вінницькій області Юрій Найчук, зловмисники зізналися у скоєнні шести крадіжок з автотранспорту. Зараз перевіряється їхня причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Працівниками міліції встановлені особи водіїв таксі, які скуповували у затриманих крадені речі. Зараз вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності за ст.198 КК України - придбання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, яка карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.