Вінницька влада наведе порядок з рекламними щитами

За новими Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Вінниці, першою зазнає змін вулиця Київська від в'їзду в місто і до перехрестя вулиць Київська-Чорновола-Червоноармійська. Із 44 існуючих там на сьогоднішній день біл-бордів після впорядкування залишиться вдвічі менше рекламоносіїв. Крім того, усі вони будуть розміщуватися по відповідній схемі з урахуванням багатьох факторів. Вінницькі архітектори стверджують, що до кінця 2013 року усі рекламоносії міста будуть мати новий вигляд та інше розташування.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Минулого року міська рада затвердила Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Вінниці, який формулює єдину міську політику у цій сфері, а також покликаний забезпечити у процесі розміщення рекламних засобів розумний баланс між комерційними інтересами та збереженням цілісності оточуючої забудови. У відповідності до цього документу біл-борди та сіті-лайти на території міста розміщуватимуться не хаотично, а регламентовано. Крім того, сама кількість рекламоносіїв до кінця наступного року буде значно зменшена.

Одним із перших кроків стало впорядкування розміщення зовнішньої реклами на ділянці від в'їзду у місто з вулиці Київської та до перехрестя вулиць Київська-Чорновола-Червоноармійська. На сьогоднішній день на цій ділянці нараховується 44 площини типу біл-борд. Втім, вже у другому кварталі 2012 року лише у зазначеному районі таких рекламних щитів залишиться 22. Крім того, розміщуватимуться вони рівномірно - мінімальна відстань між рекламними площинами буде 100 метрів.

За словами директора департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради Максима Мартинюка, рекламні площини будуть уніфіковані за своїм дизайном та виготовлятимуться із сучасних матеріалів. «Площини розміщуватимуться перпендикулярно до дороги під кутом 90о, - говорить Максим Мартинюк. - Крім того, у всіх без виключення площинах буде застосовано додаткові елементи освітлення, усі вони будуть одного розміру і одного кольору».

За інформацією Максима Мартинюка, наступними стануть ділянка вул. Київської від вул. Чорновола до площі Жовтневої, вулиці Островського, частина Першотравнева, Хмельницьке шосе та проспект Коцюбинського. В цілому процес триватиме до 2013 року, оскільки у деяких операторів зовнішньої реклами ще не закінчився термін дії договору. «Ми звернулися до власників площин із пропозицією визначитися із термінами та способами демонтажу, чи вони це зроблять самі, чи з допомогою МКП «АБС», - зазначає директор департаменту архітектури, містобудування та кадастру. - Наразі процес демонтажу вже розпочато, далі ми перейдемо до приведення існуючих рекламних площин у відповідності до вимог. Загалом, перший ефект від впорядкування рекламних щитів вінничани зможуть побачити вже найближчим часом».