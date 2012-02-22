Джига отримав "Орден десантних військ"

В Будинку офіцерів пройшли урочистості з нагоди Дня захисника Вітчизни. Від імені обласної та міської влади були вручені почесні грамоти та грошові нагороди ветеранам Великої Вітчизняної війни, офіцерам та працівникам штабу командування повітряних сил Збройних сил України, ветеранам органів внутрішніх справ та діючим офіцерам УМВС у Вінницькій області. Почесні грамоти та грошові винагороди від ОДА отримали 24 доблесних героя, від міської – 13.

- Це - всенародне свято, яке єднає людей багатьох поколінь, адже за усіх часів не було більш почесної справи, ніж боронити рідну землю, відстоювати свободу і незалежність своєї Батьківщини. Це дата для всіх чоловіків, хто колись мав честь носити погони і військову форму, а також – для всіх жінок, які з тривогою і гордістю чекали на повернення з лав Збройних сил своїх синів, братів, коханих, - сказав в своїй урочистій промові голова Вінницької ОДА Микола Джига.

З нагоди Дня захисника Вітчизни громадська організація ветеранів десантних військ «Ніхто, крім нас» вручили голові обласної державної адміністрації Миколі Джизі «Орден десантних військ».

„Не одне десятиліття це свято асоціюється зі святом людей в погонах. Коли відзначається цей день, всі ми задумуємося над тим, що таке патріотизм та почуття відповідальності за Батьківщину”, - говорить перший заступник голови обласної ради Ігор Кревський.

Натомість Вінницький міський голова Володимир Гройсман наголосив на тому, що саме у такі свята відбувається усвідомлення того, що найвищою цінністю в країні є Людина – Людина честі, доблесті і відваги. На адресу ветеранів-воїнів міський голова виказав особливу подяку, зазначивши, що завдячуючи їм ми маємо сьогодення і майбутнє.

- Це Свято символізує для кожного з нас мужність і готовність захищати своє місто, свою сім’ю, країну, але найголовніше, - ми повинні захищати людські цінності. Чим би ми не займались у своєму житті, ми стикаємося з запитанням, „Чи готовий я особисто до самопожертви?” – саме так, як роблять ці люди в ім’я Батьківщини, - сказав він.