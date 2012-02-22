Григоришин сплатив за "Вінницяобленерго"
Хоча мав ще часу 60 діб
Компанія "Луганське енергетичне об'єднання", яка контролюється бізнесменом Костянтином Григоришиним, перерахувала 176,2 млн гривень Фонду державного майна за куплених на аукціоні 50% акцій енергопостачальної компанії "Вінницяобленерго".
Про це повідомив з посиланням на Фонд держмайна інтернет-портал lb.ua.
"По "Вінницяобленерго" покупець розрахувався повністю. Готується до підписання акт прийому-передачі акцій", - повідомив представник прес-служби ФДМ.
Проте у компанії є 60 днів з моменту проведення конкурсу, щоб здійснити необхідні платежі. Нагадаємо, конкурси з продажу "Вінницяобленерго" та "Закарпаттяобленерго" відбулися в один день. При цьому від конкурсу по "Вінницяобленерго" було відсторонено "Львівобленерго".