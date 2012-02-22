Григоришин сплатив за "Вінницяобленерго"

18:09, 22 лютого 2012
Вінниця
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Хоча мав ще часу 60 діб

Компанія "Луганське енергетичне об'єднання", яка контролюється бізнесменом Костянтином Григоришиним, перерахувала 176,2 млн гривень Фонду державного майна за куплених на аукціоні 50% акцій енергопостачальної компанії "Вінницяобленерго". 

Про це повідомив з посиланням на Фонд держмайна інтернет-портал lb.ua.

"По "Вінницяобленерго" покупець розрахувався повністю. Готується до підписання акт прийому-передачі акцій", - повідомив представник прес-служби ФДМ. 

Проте у компанії є 60 днів з моменту проведення конкурсу, щоб здійснити необхідні платежі.  Нагадаємо, конкурси з продажу "Вінницяобленерго" та "Закарпаттяобленерго" відбулися в один день. При цьому від конкурсу по "Вінницяобленерго" було відсторонено "Львівобленерго".
 

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