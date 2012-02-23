Робота офісу "Фронту змін" паралізована

Голова обласного осередку “Фронту змін” Сергій Кудлаєнко на прес-конференції для місцевих змін оприлюднив деякі подробиці “ртутного” інциденту.

За його словами, скло зі ртуттю виявили працівники вінницького офісу під своїми дверима у коридорі загального користування споруди, розташованої за адресою вул. Соборна, 66. Цього дня у громадській приймальні було людно, - юристи надавали безкоштовні консультації “дітям війни”. Отож, під ударом могли опинитися і ці літні люди.

Співробітники МНС, які прибули на виклик, виявили два розбитих ртутних термометри, - йдеться у повідомленні прес-служби УМНС у Вінницькій області, - вилучили 1 гр. металевої ртуті та відбули у розташування підрозділу.

А працівники санепідстанції після огляду місця події винесли постанову про заборону використання офісного приміщення, позаяк воно постраждало вд парів ртуті(починає випаровуватись вже при 18°С), - повідомив Кудлаєнко.

Наразі робота офісу ”Фронту змін” повністю паралізована, позаяк у приміщенні, котре потребує подальших заходів з демеркуризації, аби знешкодження парів ртуті було якісним, залишилась оргтехніка. Коли і чи можна буде її використовувати взагалі, Сергій Кудлаєнко не знає. Він припускає можливість переїзду в інше приміщення.

Хто і навіщо розбив ці термометри, і чи були ці дії спрямовані проти “Фронту змін” Сергій Кудлаєнко коментувати відмовився. Принаймні ніяких погроз напередодні інциденту “фронтовикам” не надходило, - сказав він.

Головний лікар міської СЕС Олександр Сорочан повідомив, що ними заборонено використання усієї будівлі, оскільки 1 гр. ртуті - це лише те, що зібрали, мала дещиця того, що могло рознестися по усій будівлі. Також лікар не виключив, що в приміщенні доведеться знімати килимове покриття і обігрівати його до температури +20 градусів, щоб спровокувати інтенсивне випаровування ртуті, ймовірно, протягом місяця. Тільки після проведення комплексу усіх цих заходів, можна буде використовувати наявні меблі і техніку. Таке скрупульозне вжиття заходів безпеки спричинене тим, що ртуть відноситься до отруйних речовин першої категорії небезпеки.

Довідка. Ртуть (Hg) - високотоксична кумулятивний отрута. Ртуть вражає кровотворну, ферментативну, нервову системи і нирки. Від надходження в організм вже тисячної частки міліграма може настати явно виражене отруєння. Допустима концентрація металевої ртуті в повітрі - 0,0001 мг на один літр. Смертельна доза 0,1-0,2 г.