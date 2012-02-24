В кожну приватну садибу поставлять контейнер для сміття

До кінця весни у Вінниці стартує пілотний проект по впровадженню нової системи вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) з території приватної забудови. Зміни полягатимуть у тому, що у кожному дворі буде знаходитись власний контейнер на колесах місткістю 120 або 240 літрів, куди мешканці складуватимуть у пакетах побутові відходи. Вивозитись сміття із таких контейнерів буде відповідно до графіку, але так, щоб мешканці одразу змогли забрати пусті контейнери назад у двір.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

На сьогоднішній день тверді побутові відходи із приватного сектору вивозяться у спеціально визначені для кожного квартального комітету дні - мешканці виносять запаковане сміття на узбіччя доріг, звідки його забирають працівники спеціалізованих підприємств. У такі дні вулиці мають не зовсім привабливий вигляд, а іноді на них утворюються сміттєзвалища, тому постійно шукались шляхи вирішення цієї ситуації і запровадження на території приватної забудови оптимального і зручного варіанту вивезення побутових відходів.

В результаті вивчення різного досвіду було прийнято рішення організувати роботу по вивезенню ТПВ з території приватної забудови з індивідуальних контейнерів, які будуть у кожному дворі. У приватному секторі спецмашини працюватимуть лише у вихідні. Це зроблено для того, аби люди мали можливість завозити контейнер у двір одразу після того, як з нього заберуть сміттям. Єдина вимога до вінничан, які будуть користуватись такими сміттєзбірниками, складувати відходи не просто в окремих пакетах, а спочатку в сам контейнер вставити великий поліетиленовий мішок (набір таких пакетів можна придати у магазинах побутової хімії), і вже в нього складати окремі пакети з побутовими відходами. Так буде зручніше для працівників, які вивозять побутове сміття, а сам контейнер буде завжди чистим.

До пілотного проекту по впровадженню нової системи збору ТПВ в індивідуальних контейнерах будуть включені вулиці Немирівське шосе, І.Богуна, О.Кобилянської та частина вулиці Лебединського. Всього планується охопити 341 будинковолодінь. З 18 лютого вже триває робота по підписанню відповідних угод із мешканцями зазначених вулиць. Її планується завершити до кінця березня. У квітні вже розпочнуть видавати контейнери, які для пілотного проекту закупило підприємство «ЕкоВін». Після чого, власне, і розпочнеться апробація нової системи на цих вулицях.

«Для нас важливо вивести на якісно новий рівень процес вивезення побутових відходів з приватної забудови, а також виконати вимоги п. 5.51 Правил благоустрою території міста Вінниці, затверджених рішенням міської ради від 1 березня 2011 року № 104, - розповідає начальник інспекції по контролю за благоустроєм і санітарним станом м. Вінниці Василь Гайовик. - Пілотний проект покаже, як буде працювати ця система на практиці в розрізі чотирьох вулиць, та допоможе нам запровадити вже вдосконалену систему на території всього міста».