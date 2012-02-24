Гройсман отримав нагрудний знак від пенітенціарної служби

В рамках Єдиної комплексної правоохоронної програми у Вінницькій області в 2011 році вперше було виділено 1 млн. 300 тис. грн. з обласного та міських бюджетів. Окрему вдячність за таке взаєморозуміння та встановлення партнерських відносин висловив начальник управління Державної пенітенціарної служби у Вінницькій області В’ячеслав Люх голові Вінницької ОДА Миколі Джизі та керівництву органів та установ державної влади і управління Вінниччини, УМВС, СБУ, МНС, прокуратурі та судовій гілці влади.

Як зазначив на зустрічі керівництва облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронних органів Вінницької області з працівниками Державної пенітенціарної служби України Вінницький міський голова Володимир Гройсман, місто Вінниця витримує серйозне навантаження, і питання соціалізації для тих громадян, що вийшли з місць позбавлення волі, є надзвичайно актуальним. Керівництву пенітенціарної служби області він побажав високої зарплатні і бути структурою, яка орієнтуватиметься на справжні європейські стандарти.

За високий професіоналізм, ініціативність та наполегливість грамоти та грошові премії від Вінницької ОДА та міської ради отримали голова Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенант внутрішньої служби Олександр Лісіцков, його перший заступник Сергій Сидоренко, начальник управління Державної пенітенціарної служби у Вінницькій області В’ячеслав Люх та інші. Серед нагороджених є і жінка – старший лейтенант внутрішньої служби Інна Вітринська, яка очолює відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

В свою чергу не залишилась в боргу і пенітенціарна служба, нагородивши нагрудним знаком за співпрацю голову ОДА Миколу Джигу, голову обласної ради Сергія Татусяка та Вінницького міського голову Володимира Гройсмана.

