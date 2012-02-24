Вінницькі стрільці – поза Олімпіадою

У м.Хейнола завершився чемпіонат Європи з кульової стрільби з пневматичної зброї серед чоловіків, жінок та юніорів. Стріляли з гвинтівки, пістолета та по рухомій мішені. Змагалися 650 представників 45 країн. У командному заліку збірна України виборола друге місце, позаду лише Росії. Наступні місця посіли збірні господарів та Німеччини.

Вінниччину у Фінляндії представляли 8 спортсменів. Вони у цілому виступили блискуче – здобули аж 17 нагород у різних видах програми (5 золотих, 6 срібних та 6 бронзових). Три золоті нагороди отримала майстер спорту міжнародного класу (МСМК) Олена Чеховська, дві найвищого ґатунку – МСМК Марія Крамар.

Двоє вінничанок намагалися виконати олімпійський норматив у олімпійські програмі. На жаль, МСМК Олеся Щерба та майстер спорту України Інна Клименко (відома під дівочим прізвищем Крячко) трохи не дотягнули до здобуття ліцензії.

– У стрільбі з гвинтівки Олесі Щербі не вистачило лише 4 очки (з 400 можливих) до ліцензії, а пістолетчиці Інні Клименко – 5 очок, – сказав головний тренер збірної команди Вінницької області з кульової стрільби Віктор Щерба. – На жаль, у Фінляндії взагалі жоден з українських стрільців не дотяг до ліцензійного нормативу.

Довідка. На сьогодні Україна у кульовій стрільбі має 8 ліцензій на Олімпіаду-2012, які були здобуті минулого року. Більше ліцензій розігруватися не буде. Розраховувати можна лише не резервні місця і разі форс-мажорних обставин.