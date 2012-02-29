Начальник ДАІ Тернопільщини причетний до ДТП на Хмельниччині

У ході досудового слідства встановлено причетність до вчинення ДТП 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області за участю службового автомобіля начальника управління Державтоінспекції УМВС України у Тернопільській області, який перебував за кермом автомобіля ”Toyota Land Cruiser” (державний номерний знак ВО 5555 АР) і після вчинення ДТП залишив місце події.

Про це УНІАН повідомив заступник прокурора Вінницької області Володимир СИЧУК.

«Прокурором Вінницької області стосовно начальника УДАІ УМВС України у Тернопільській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2. ст. 286 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - сказав заступник прокурора Вінницької області.