Гройсман дав на спорудження пам'ятника Шевченку 55 тис.гривень

Вінницький міський голова Володимир Гройсман з власного сімейного бюджету видів на встановлення пам’ятника Шевченку у Вінниці 55 тисяч гривень. Відповідний сертифікат він передав виконавчому директору Благодійного фонду «Подільська громада», який займатиметься акумуляцією коштів, Андрію Дручинському.

Про це повідомив сайт ВінницяOk.

- Я обіцяв особисто пожертвувати на встановлення пам’ятника 50 тисяч гривень, але, отримавши почесну відзнаку «За заслуги перед Вінниччиною», до якої додавалась грошова винагорода, вирішив її також докласти до цієї доброї справи, - сказав Володимир Гройсман.

За словами В.Гройсмана, долучитись до збору коштів на встановлення у Вінниці пам’ятника Т.Шевченку зголосились і депутати міської ради. Вони домовились, що кожен перерахує на спеціальний рахунок не менше 1 тисячі гривень.