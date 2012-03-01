Апеляційний суд виніс вирок нелюдам, що вбили дівчину й підпалили її тіло

Вінницький апеляційний суд визнав винними трьох учасників кривавої розправи над 21-річною дівчиною в липні 2010 року та засудив до тривалих термінів ув’язнення.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Близько 5.30 ранку в чергову частину Вінницького районного відділення міліції надійшло повідомлення про те, що на березі Південного Бугу в районі Сабарівської ГЕС виявлено обгорілий труп людини. Зателефонував рибалка, який, піднявшись на схил, зарослий деревами, побачив у ще тліючому багатті останки людського тіла поруч з горою напівзгорілого сміття та пляшок.

У терміновому порядку на вказане місце виїхала слідчо-оперативна група міліції. Через те, що труп майже повністю згорів ідентифікувати особу загиблої людини було неможливо, - розповів начальник Управління карного розшуку у Вінницькій області Олександр Глянько. - Нашим експертам, які працювали на місці злочину, вдалося лиш встановити, що загибла - дівчина у віці 18-25 років. Було зрозуміло, що потерпіла, скоріше за все, загинула насильницькою смертю від рук людей, з якими, можливо, відпочивала.

У результаті детального огляду місця пригоди біля колод, на яких зазвичай сидять відпочиваючі, експерти виявили бурі сліди, схожі на кров, недалеко від багаття виявили невелику сокирку. Експерти зібрали чимало доказів, які свідчили про те, що тут, на березі річки вночі розігралася трагедія кримінального характеру.

Страшна смерть дівчини на березі зони відпочинку в Сабарові швидко облетіла все місто, обростаючи найнеймовірнішими чутками. Тим часом над розкриттям резонансного злочину працювали найкращі розшуковці, по крихтах збирали інформацію співробітники місцевого районного відділення міліції. Важливо було не втратити час. Адже кожна година, поки злочинці були на волі, працювала проти міліції. Але витрачений час, вжиті оперативно-розшукові заходи, задіяння сучасних технічних можливостей, робота створених пошукових груп, які опитували можливих свідків з числа відпочиваючих там людей, дачників, рибалок, місцевих жителів, незабаром принесли бажані результати. У кінцевому результаті були встановлені люди, які чули вночі, коли сталося вбивство, крики дівчини. Знайшовся свідок, що рибалив неподалік, який бачив, як під ранок в машину таксі спішно сідали четверо молодих людей, серед яких була дівчина. Коли вони від'їхали, чоловік помітив на схилі величезне багаття з височезним полум'ям.

Усі зібрані факти, ретельно проаналізовані, привели розшуковців до ймовірних винуватців злочину.

Під підозру міліції потрапили троє молодих людей, вінничан, які за отриманою оперативною інформацією, відпочивали саме у місці вбивства. В компанії хлопців було дві дівчини.

Через кілька днів двох з них затримали на одній з вінницьких дискотек. Третьому одягли наручники за місцем проживання.

Паралельно ми працювали над тим, щоб встановити особу загиблої. Адже у розкритті більшості злочинів, це відіграє величезну роль - серед першочергових заходів вивчається коло знайомих, родичів людини, де і з ким проводив час і т.п., - говорить Олександр Глянько.

Трійця, запросивши свою знайому, Олену та Ніну, з якою Олег познайомився на залізничному вокзалі, відпочивали спочатку в квартирі одного з них, потім виїхали на природу. Про Ніну, яка, ймовірно, і була вбитою, вдалося дізнатися тільки те, що їй 28 років і вона родом з Іллінецького району. Вона розповіла про себе , що нібито у свій час її насильно вивезли до Туреччини, де змусили займатися проституцією, а згодом депортували.

Цією мінімальної інформації було недостатньо, щоб встановити особу дівчини. Допомогла професійна інтуїція і чуття розшуковця, - упевнений Олександр Глянько .- Ми припустили, що дівчина з такою історією могла раніше втікати з дому і, можливо, знаходилася колись в розшуку. Припущення не підвело - 12 років тому, уродженка Іллінецького району дійсно рахувалася серед безвісти зниклих. Ми відібрали її з 16 дівчат такого ж віку. За наявною в базі даних фотографією її опізнали і родичі і підозрювані у вбивстві.

... Трагедія розігралася вночі на березі річки. Один з хлопців, на той час уже сильно п'яних, пішов спати в намет, двоє залишилися розважатися з дівчатами. Виникла сварка і озвірілий кавалер почав душити Ніну. Потім намагався перерізати їй горло шматком бляшанки, яка потрапила під руку. Закривавлена дівчина кричала і просила її не вбивати, але злочинець сказав товаришеві, що потрібно довести справу до кінця. За допомогою сокири, якою недавно рубали дрова для багаття, вбивці завершили криваве дійство. Потім вирішували, як позбутися трупа. На таксі поїхали на першу автозаправку, де купили бензин, і, повернувшись, підпалили бездиханне тіло.

Після вбивства злочинці вирішили позбутися Олени, яка стала небажаним свідком. Її хотіли втопити в річці, але жінка вимолила у нелюдів своє спасіння, пообіцявши забути про те, що сталося вночі біля річки…

Вінницький апеляційний суд визнав винними усіх трьох. Одному з вбивць доведеться відбути в місцях позбавлення волі тринадцять років, іншому – дванадцять років. Найкоротший термін випав третьому засудженому, який допомагав приховувати сліди злочину – три з половиною роки ув’язнення.