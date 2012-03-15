Через перевищення швидкості перекинувся "КАМАЗ"
10:42, 15 березня 2012Вінниця
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Є постраждалі
Вчора у Барському районі сталася ДТП.
Як повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області, водій «КАМАЗа» не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував покриття дорожнього полотна і перекинувся.
Внаслідок ДТП, що сталося біля села Каришків, тілесні ушкодження отримала пасажирка, яка на момент аварії перебувала в салоні вантажівки.
Потерпілу доправили в Шаргородську районну лікарню. За словами лікарів, наразі стан її здоров’я задовільний.
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