Через перевищення швидкості перекинувся "КАМАЗ"

Вчора у Барському районі сталася ДТП.

Як повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області, водій «КАМАЗа» не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував покриття дорожнього полотна і перекинувся.

Внаслідок ДТП, що сталося біля села Каришків, тілесні ушкодження отримала пасажирка, яка на момент аварії перебувала в салоні вантажівки.

Потерпілу доправили в Шаргородську районну лікарню. За словами лікарів, наразі стан її здоров’я задовільний.