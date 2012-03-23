Президент України нагородив двох вінничан відзнаками

22 березня відбулось чергове засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради, під час якого було розглянуто одне основне з 55 питань за переліком. Головний державний санітарний лікар м. Вінниці Олександр Сорочан прозвітував про заходи, які проводяться з метою попередження розповсюдження захворюваності на туберкульоз серед населення обласного центру. Крім того, члени виконкому привітали двох вінничан - Наталію Горобчук та Віктора Харкова із отриманням відзнаки Президента України.

Про це повідомили у Департаменті у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У відповідності до Указу Президента України № 27/2012 «За вагомі особисті заслуги у державотворчій, соціально-економічній, культурно-освітній діяльності, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові та з нагоди Дня Соборності та Свободи України» завідуюча дошкільним навчальним закладом № 35 Наталія Горобчук та генеральний директор ТОВ «Аграна Фрут Україна» Віктор Харков нагороджені ювілейною медаллю «20 років незалежності України».

Вручаючи Президентську відзнаку, міський голова Володимир Гройсман побажав нагородженим і не зупинятися на досягнутому, а також отримати ще одну відзнаку на сторічний ювілей Незалежності України.

