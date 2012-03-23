Прикордонники затримали "комп’ютерного генія"

10:27, 23 березня 2012
Вінниця
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Документів на мікросхеми не було

Під час перевірки поїзда «Москва - Кишинів» у  пункті пропуску «Могилів–Подільський - Волчинець» прикордонники  спільно з митниками виявили контрабандний товар.

Його перевозив у картонній коробці, приховавши  під столиком купе, провідник потяга, громадянин Молдови. Документів на 650 мікросхем та 107 з’єднувачів для комп’ютерів у залізничника не було, тому їх вилучили   та передали митникам. Приблизна сума оцінки вилучених товарів склала майже 22, 5 тисячі гривень.
 

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