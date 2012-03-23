Прикордонники затримали "комп’ютерного генія"

Під час перевірки поїзда «Москва - Кишинів» у пункті пропуску «Могилів–Подільський - Волчинець» прикордонники спільно з митниками виявили контрабандний товар.

Його перевозив у картонній коробці, приховавши під столиком купе, провідник потяга, громадянин Молдови. Документів на 650 мікросхем та 107 з’єднувачів для комп’ютерів у залізничника не було, тому їх вилучили та передали митникам. Приблизна сума оцінки вилучених товарів склала майже 22, 5 тисячі гривень.

