Хворих на туберкульоз вінничан працездатного віку побільшало на третину

Упродовж 2011 року у Вінниці захворюваність активним туберкульозом в цілому та позалегеневими формами хвороби зменшилась, - на 57% зменшилась кількість випадків виявлення бактеріального туберкульозу і на 38.5% - деструктивних форм. Проте, це не викликає особливого оптимізму у медиків, позаяк показники рівня захворюваності на туберкульоз мають хвилеподібний характер.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар міста вінниці Олександ Сорочан.

За словами посадовця, окрім соціальних чинників, які сприяють поширенню хвороби, занепокоєння викликає низька ефективність існуючих методів діагностики, зокрема — недосконалість лабораторних досліджень легеневих виділень пацієнтів, у яких підозрюють наявність туберкульозу.

Відтак, це захворювання набуло епідемічного характеру і, згідно з даними міської СЕС, 68% людей, які захворіли на туберкульоз, - це особи віком від 18 до 50 років, тобто, працедзадне населення. До того ж, торік людей працездатного віку, які “підхопили” туберкульоз, проти 2010 року побільшало на третину.

Не останнім чинником поширення хвороби є те, що люди з активною формою туберкульозу уникаються стаціонарного лікування, поширюючи мікобактерії серед оточуючих. І тільки вчора законодавець ухвалив рішення про примусове лікування таких осіб та передбачив кримінальну відповідальність за порушення цієї норми. Проте запрацює новація , на думку фахівців, не раніше, як за півроку, коле буде розроблено механізми її застосування.

Довідка. Вчора Верховна Рада внесла зміни до Закону "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" та інших законодавчих актів України. Закон передбачає, що здійснення протитуберкульозних заходів, забезпечення кожному громадянину в разі захворювання на туберкульоз безоплатності, доступності та рівних можливостей отримання відповідної медичної допомоги належать до завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Особи, які відмовилися пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд на туберкульоз, відсторонюються від роботи, учні і студенти (слухачі) - від відвідування навчальних та дитячих закладів, а студенти також від проходження виробничої практики на період до проходження такого огляду.

У разі, якщо хворі на заразні форми туберкульозу, у тому числі під час амбулаторного чи стаціонарного лікування, порушують протиепідемічний режим, що ставить під загрозу зараження туберкульозом інших осіб, за рішенням суду можуть бути примусово госпіталізовані до протитуберкульозних закладів.