Не стало особистого тренера і чоловіка Наталії Добринської

25 березня 2012 року помер заслужений діяч фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України, тренер-методист Центральної школи вищої спортивної майстерності «Колос» АПК України Дмитро Поляков – особистий тренер та чоловік видатної вінницької легкоатлетки Наталії Добринської.

Управління з питань фізичної культури та спорту Вінницької облдержадміністрації, обласне відділення Національного олімпійського комітету України, спорткомітет Вінницької міської ради, обласна федерація легкої атлетики висловлюють глибоке співчуття заслуженому майстру спорту, олімпійській чемпіонці Наталії Добринській з приводу передчасної смерті її особистого тренера та чоловіка Дмитра Полякова. Світла пам'ять про чесного і надзвичайно працьовитого тренера, яким був Дмитро Поляков, надовго збережеться у серцях тих, хто його знав і працював з ним.

Колектив “УНІАН — Вінниччини” також висловлює співчуття Наталі Добринській, рідним і близьким, всім, хто знає і пам'ятає Дмитра Полякова

