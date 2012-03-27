Спиртозаводи області рятуватимуть від банкрутства перепрофілюванням

Одинадцять спиртозаводів області за останні 3 роки скоротили виробництво спирту етилового неденатурованого більше, як у 1,4 рази.

Про це на профіільній нараді повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан.

У минулому році в області виробляли спирт лише на 7 заводах, а ДП «Гайсинський спиртовий завод» виготовляв високооктанову кисневовмісну добавку до бензину. Питома вага продукції спиртової галузі у загальній реалізації становила понад 5%, а на даний час цей показник знизився до 1,7%.

Обтяжують ситуацію значні суми боргів спиртових заводів до бюджету та Пенсійного фонду України. А на 7 спиртзаводах вже впроваджено процедуру банкрутства.

Характеризуючи діяльність підприємств спиртової галузі та її внесок у економіку області, начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Неїлик зауважив, що за останні роки спостерігається негативна динаміка щодо зменшення обсягів виробництва спирту. І головною причиною цієї ситуації є відсутність достатньої кількості нарядів на відвантаження виробленого спирту, а це спричиняє дефіцит обігових коштів на підприємствах та наростання кредиторської заборгованості.

Так, на початок березня поточного року залишки спирту становлять 240 тисяч декалітрів і найбільше їх на Бджільнянському (Теплицький р-н) спиртовому заводі – 67 тис.декалітрів, Тростянецькому – 60 тис.декалітрів, Бершадському – 48 тис.декалітрів, Мартинівському – 32 тис.декалітрів.

У зв’язку із ситуацією, яка складається навколо спиртових заводів обласна влада вважає за доцільне частину їх перепрофілювати на виробництво інших видів продукції, в тому числі біопалива. Але для реалізації цієї ініціативи необхідна відповідна нормативна база та державна участь у фінансуванні таких заходів.