За вирубкою лісів Вінниччини спостерігатимуть з космосу

Президент України Віктор Янукович заслухав доповідь Міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського щодо запровадження програми супутникового моніторингу за станом навколишнього природного середовища.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Президента України.

Йдеться про програму державного екологічного моніторингу, яка дозволить суттєво посилити контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства - своєчасно виявляти протиправні рубки лісу та неліцензований видобуток корисних копалин, неконтрольовані викиди відходів, утворення сміттєзвалищ тощо.

«Програма космічного моніторингу землі дозволяє дуже чітко, зі стовідсотковою вірогідністю відстежувати незаконні вирубки, незаконне будівництво в районах заповідників, природних парків, - зазначив Микола Злочевський після зустрічі з Президентом. – І, звичайно, це дозволяє дуже швидко знаходити порушників чинного законодавства».