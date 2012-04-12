Прокуратура взялася «приструнити» власників зброї

На території Вінницької області почастішали факти скоєння злочинів з використанням вогнепальної та пневматичної зброї. Зокрема, набула резонансу справа зі стріляниною по вул.А.Медвідь, коли директор розважального закладу «Гостевія» Олег Гладько стріляв у свого сусіда льотчика Миколу Школу.

З боку органів прокуратури є прокурорське реагування. Про це на прес-конференції повідомив прокурор Вінницької області Олександр Мрихин.

- В кінці лютого поточного року прокуратура Вінницької області проаналізувала стан із фактами використання зброї, і мною ініційовано проведення перевірок додержання органами внутрішніх справ вимог законодавства, яке регламентує отримання, носіння, видачу вогнепальної та пневматичної зброї, - сказав він.

Ці перевірки проводяться з початку березня поточного року. Органами прокуратури вже внесено 29 подань та 5 протестів.

Як відомо, наразі в органах УМВС України у Вінницькій області з 1 квітня розпочався місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухівки, що незаконно зберігаються населенням. Громадяни, які до 1 травня добровільно здадуть незаконно придбану зброю у райвідділи міліції, будуть звільнені від кримінальної і адміністративної відповідальності.

«У багатьох документах прокурорського реагування ми вимагаємо анулювання дозволів на придбання тієї чи іншої зброї. Наразі перевірки тривають», - зазначив прокурор області.

