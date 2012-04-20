Троє 15-річних підлітків постраждали через саморобну «бомбу»

19 квітня о 18:31 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №5 міста Вінниці надійшло повідомлення від Замостянського районного відділу УМВС України в Вінницькій області про те, що на вулиці Баженова стався вибух.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Троє 15-річних підлітків знайшли в інтернеті інформацію про те як можна в домашніх умовах зробити вибухову суміш (пігулки, електроліт та карбіт).

Змішавши дані речовини у пластиковій пляшці, школярі пішли випробовувати «іграшку». За гаражами біля будинку вони підпалили її, внаслідок чого відбувся вибух. Постраждалі доставлені в дитячу обласну лікарню з травмами рук, обличчя та очей.



В одного із хлопців – травматична ампутація лівої кісті, рвана рана правої верхньої кінцівки, стан важкий, у іншого – рвані рани лівої верхньої кінцівки, стан середньої важкості. У третього потерпілого – рвана рана правої верхньої кінцівки, садна лівої верхньої кінцівки, травма ока, стан середньої важкості.