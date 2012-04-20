В кінотеатрі «Родина» стартує «Лінія іспанського кіно»

У кінотеатрі "Родина" сьогодні, 20 квітня, стартує фестиваль іспанського кіно. Вінничани зможуть переглянути стрічки культових режисерів Іспанії - анімаційний мюзикл «Чіко і Рита» режисерів Хав'єра Маріскаля та Фернандо Труеба, чоловічу комедію «Кузени» - Даніеля Санчеса Аревало, кримінальну сімейну комедію «Неонова плоть» - Пако Кабезаса та мелодраму «Амадор» - Фернанда Леона Де Араноа.

Анімаційний мюзикл «Чіко і Рита» 20 квітня о 20.00, 24, 25, 26 квітня о 18.20 .

- Номінація на премію Оскар - "Найкращий анімаційний фільм"

- Приз Європейської кіноакадемії - "Найкращий анімаційний фільм"

- Премія Гойя - "Найкращий анімаційний фільм"

Анімаційний джаз-мюзикл, створений за мотивами біографії легендарного кубинського музиканта Бебо Вальдеса. Все починається на Кубі у 1948 році, коли молодий піаніст та гульвіса Чіко зустрічає талановиту співачку й красуню Риту. Історія кохання Чіко й Рити розгортається під музику Діззі Гіллеспі, Коула Портера й самого Бебе Вальдеса, у декораціях мальованих Куби, Нью-Йорка, Парижа й Вегаса. Мультфільм про любов, джаз та любов до джазу цього року отримав номінацію на премію «Оскар» у категорії "Найкращий анімаційний фільм".

Чоловіча комедія «Кузени» 21 квітня о 20.00, 27, 28, 29 квітня о 18.20.

- Номінація на премію Гойя - "Найкращий актор-дебютант"

- Номінація на премію Гойя - "Найкраща чоловіча роль другого плану"Що робити, якщо тебе за пару днів до весілля кидає кохана жінка? Дієго пощастило - пережити кризу йому допомогають кузени. Разом з ними він іде у відрив - напиватися, говорити про життя, повернутися у місто дитинства й залицятися до першої дівчини - і, можливо, повернути свою наречену.

Кримінальна сімейна комедія «Неонова плоть» 22 квітня о 20.00, 30 квітня, 1 травня о 18.20

- Українська прем'єра - Одеський міжнародний кінофестиваль - 2011

- Позаконкурсна програма МКФ у Трайбеці

- Позаконкурсна програма МКФ у Сан-ПаулуМати-повія покинула Рікі ще немовлям, але навіть багато років поспіль хлопець не втрачає надії заслужити її любов. До виходу мамусі з тюрми Рікі готує сюрприз: разом зі своїми друзями - геєм-проституткою, подружкою-наркоманкою та трансвеститом на ім'я Принцеса - він відкриває бордель "Хіросима". Але на шляху до очікуваного родинного щастя стають хвороба Альцгеймера та місцеві мафіозі.