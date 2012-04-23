За податкові злочини на Вінниччині порушено 12 кримінальних справ

Із них 2 кримінальні справи за ст. 209 КК України „Легалізація, (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” із загальною сумою виявлених легалізованих доходів 306 тис.грн., та 7 – за ст. 212 КК України „Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)” із загальною сумою ухилення від сплати податків 12,2 млн.грн.

Як повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області, за матеріалами співробітників управління порушено 3 кримінальних справи за іншими злочинами: розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, запобігання зловживання владою та фіктивне підприємництво.

Зауважимо, що всі ці кримінальні справи – наслідок реалізації аналітичних та оперативних розробок співробітників управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Вінницькій області, з врахуванням матеріалів минулого року.

Загалом працівниками управління у І кварталі поточного року розпочато 17 документальних перевірок. З них завершено 15. У результаті донараховано 21,1 млн. грн., зменшено від’ємне значення по ПДВ на суму 103 тис. грн. Окрім того складено 8 висновків, за результатами яких задокументовано легалізованих доходів на 2267 тис.грн. та збитків, нанесених державі, на загальну суму, що майже сягає 7,9 млн. грн.

До банку даних про сумнівні фінансові операції внесено 32 повідомлення на загальну суму, яка перевищує 66,8 млн.грн.