На кордоні з Молдовою виявили 270 діжок спиртового фальсифікату

Співробітниками податкової міліції Могилева-Подільського на території міста виявлено нелегальну базу зберігання та збуту фальсифікованої алкогольної продукції.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

В ході відпрацювання отриманої оперативної інформації податківці оглянули приміщення на території пилорами, яка тривалий час не працює.

Тут зберігалося 270 пластикових каністр. кожна об’ємом 35 літрів, усі заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

Як невдовзі показала експертиза відібраних зразків, продукція є спиртовмісною сумішшю міцністю понад 95%. Фактично рідину можна віднести до спирту етилового, який, утім, не має відповідної якості і не відповідає нормам ДСТУ.

Особу власника фальсифікату правоохоронці наразі встановлюють, достеменно відомо й те, що продукція не стояла безгосподарною – сюди напередодні була завезена партія алкоголю. Водій авто пояснив, що здійснив вантажне перевезення на замовлення.

Нелегальна продукція – майже 9 з половиною тисяч літрів на загальну суму більше 600 тисяч гривень вилучена.

Порушена кримінальна справа за ст. 204 Кримінального кодексу України за фактом незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів.