Братів - руйнівників електроопор впіймала міліція

Працівники міліції затримали двох братів, які скоїли крадіжку металевих деталей з залізобетонних конструкцій діючих високовольтних ліній електропередач.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Днями працівники Чечельницького райвідділу міліції затримали двох братів віком 20 та 22 років, які в селі Любомирка з залізобетонних конструкцій діючих високовольтних ліній електропередач викрали дві металеві деталі.

Своїми діями вони збитку Південно-Західній електроенергетичній системі на суму понад 6 тисяч гривень.

Зловмисників працівзловмисники ники міліції затримали у селі Ольгопіль Чечельницького району. Під час перевірки гужового воза, на якому пересувалися брати, міліціонери виявили металеві деталі від високовольтних електроопор.

Молоді люди розповіли, що мали намір здати викрадені металеві деталі у пункт прийому металобрухту, і заробити у такий спосіб грошей.

Як розповів начальник Чечельницького райвідділу міліції Василь Побережнюк, один з затриманих раніше потрапляв в поле зору працівників міліції та притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ч.2 ст. 185 КК України – крадіжка вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.