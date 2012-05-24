Формування дотації сільгоспвиробникам буде під пильним оком податківців

Днями відбулося спільне засідання колегії облдержадміністрації та комітету з питань аграрної політики Верховної Ради України. Темою наради була робота молокопереробних підприємств області та ситуація, що склалась на ринку молока та молочних продуктів.

За словами Миколи Джиги, розвитку галузі тваринництва в області, зокрема молочного скотарства, має приділятися підвищена увага обласної влади.

Ситуація, яка склалася із закупівельними цінами на молоко, не залишається і поза увагою державної податкової служби області.

Перший заступник голови ДПС у Вінницькій області Володимир Ліщенко прокоментував дане питання таким чином:

"Згідно змін до Податкового Кодексу України з 1 січня 2012 року, сільгосптоваровиробники отримують дотацію з суми податку на додану вартість закладеної у ціну виробленої з їх сировини продукції. Тому неприпустимою є ситуація, коли закупівельна ціна на молочну продукцію всього на кілька копійок перевищує, а інколи і дорівнює собівартості. Відразу постає питання - то де ж сума дотації? Податківці сьогодні мають намір це з’ясувати. Тож формування закупівельних цін та виплата дотацій сільгоспвиробникам– наразі одне із пріоритетних завдань податкової служби області. І саме на прикладі роботи відомої в Україні компанії "Люстдорф", яка працює на Іллінеччині, ми сьогодні побачили, що реальним є одночасне забезпечення достатньо високих закупівельних цін на молокопродукцію, належного санітарно-гігієнічного стану приміщень молокоприймальних пунктів товариства та ведення діловодства на підприємстві відповідно до законодавчих вимог. Адже і договірні документи із власниками великої рогатої худоби повинні бути оформленими вчасно і належним чином."

Як повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області, Володимир Ліщенко також висловив впевненість, що заходи, які здійснює податкова служба, спрямовані на роз’яснення податкового законодавства для упередження порушень сільгоспвиробниками, допоможуть підприємцям аграрного сектору обґрунтовано визначити податкові пільги, вчасно та правильно скласти податкову звітність, сприятимуть добровільній сплаті податків, а також матимуть позитивний вплив на становлення і розвиток сільськогосподарських товаровиробників.

У ході зустрічі прийнято рішення щодо необхідності досягнення домовленості між обласною державною адміністрацією та керівниками молокопереробних підприємств щодо врегулювання взаємовідносин на ринку молока, узгодження спільних дій, направлених на подальший розвиток галузі молочного скотарства та зміцнення сировинної бази молокопереробних підприємств.