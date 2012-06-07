Два села віддали свої лісові угіддя державі

Вінницька облдержадміністрація задовольнила клопотання Мурованокуриловецької районної ради про передачу колишніх колгоспних лісових насаджень на баланс ДП «Могилів-Подільський лісгосп».

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Площа земельних ділянок лісогосподарського призначення на територіях Петриманської сільської ради складає 325,8 га, Немерченської сільради – 279,6 га.

Після реформування СВАТ «Петриманське» с.Петримани та ДП «Україна» с.Немерче Мурованокуриловецького району лісові насадження, які перебували в нормуванні в даних сільгосппідприємств, залишилися без належного контролю і захисту, одним словом, без господаря.

Лісовий фонд цих ділянок представлений середньовіковими, пристигаючими і стиглими насадженнями. Основні лісоутворюючі породи – дуб, граб, акація.

ДП «Могилів-Подільський лісгосп», враховуючи державну політику в галузі ведення лісового господарства, а також з метою забезпечення охорони і захисту лісів, покращення санітарного стану, проведення лісогосподарських заходів на найвищому професійному рівні, які направлені на вирощування високопродуктивних, складних за структурою деревостанів, вважає за честь прийняти дані насадження до складу лісового фонду.

Попереду – виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання обов’язків постійного лісокористувача відповідно до ст.19 Лісового кодексу України.

Це вже другий випадок на Вінниччині передачі лісових насаджень на баланс держлісфонду. У 2010 р. ДП "Хмільницький лісгосп" було передано 490 га лісу військового радгоспу у Літинському районі.