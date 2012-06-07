Чемпіонат України з ультрамарафону перенесли

Ультрамарафон у Вінниці відбудеться на початку серпні, - дводобовий та добовий забіги.

Цьогоріч організатори перенесли термін їх проведення з червня на 3 та 4 серпня зі стартами і фінішами, відповідно, через дві і одну добу о 12:00.

Такі змагання у нашому місті вже проводились у 2009, 2010 і 2011 роках.

Так що вболівальники можуть не хвилюватися, - забіги на витривалість обов’язково будуть.

Наразі ультрамарафон у Вінниці має статус Відкритого чемпіонату України. Бігати будуть у парку «Дружби народів» біля Вишенського озера – коло довжиною 1100 метрів.

Окрім ультрамарафонців з усієї України очікується також приїзд бігунів – «далекобійників» з-за кордону.

Проте не іноземці є лідерами у довготривалих забігах. Саме наші вінницькі ультрамарафонці кращі. Це, зокрема, Юрій Тростянюк, триразовий переможець Всесвітнього ультрамарафону на 10 діб (1100км) та срібний призер таких змагань і Всесвітнього забігу на 5000 кілометрів (трохи більше 45 діб) Ігор Мудрик. Участь знанних бігунів підвищує рейтинг цих змагань. До того ж Тростянюк – переможець дводобового забігу у минулому році.

- А перенесли ультрамарафон на початок серпня через ЕВРО – 2012 і наступні відпусткі та свята – пояснив Юрій Тростянюк. - Відомі бігуни знють про зсув дати..

У 48 – годинному забігу спортсмени, зазвичай, долають 230 – 255 км, що фактично дорівнює відстані до Києва; у 24 – годинному 155 – 180 км.

Участь в ультрамарафонах візьмуть і жінки.