Вінничани розбились у Румунії

Серед 26 українців, що були в автобусі, який розбився у Румунії, були вінничани. Їх разом з іншими потерпілими доправили на лікування у Чернівці, повідомляє сайт 20minut.

- У лікарні зараз перебуває 8 потерпілих. Це люди з Вінниці, Кіровограда, Дніпропетровська, Києва, - говорить головний лікар Чернівецької лікарні Олександра Грушка. - У них забої, струс головного мозку, переломи кісток. На щастя, немає людей у важкому стані. Травмованих підлікуємо, обстежимо. Думаю, з понеділка вони будуть транспортабельні, щоб їхати додому.

Нагадаємо, 4 червня за 40 км від міста Фокшань у Румунії по дорозі в Україну з’їхав з дороги і перекинувся пасажирський автобус з 26 громадянами України. Одна українка загинула, троє важко травмовані, дев'ять пасажирів отримали поранення середньої важкості. Усі пасажири повертались в Україну з відпочинку у Болгарії.



