У шкільних таборах дітей навчать англійської волонтери

В чотирьох вінницьких пришкільних таборах вивчати англійську мову дітям допомагатиме волонтер Корпусу Миру, повідомляє Департамент освіти Вінницької міськради.

«Відпочиваючи, навчайся!» - під таким гаслом 5 червня розпочали свою роботу 18 загонів з іншомовним середовищем в 4 пришкільних таборах Вінницію Там будуть відпочивати і навчатись близько 500 дітей.

Для поглиблення та вдосконалення знань, вмінь та навичок учнів у спілкуванні англійською та польською мовами, а також розвитку в учнів уміння представляти рідну культуру, країну, стиль життя людей у процесі іншомовного культурного спілкування в цьому році в пришкільних таборах вперше створені загони з іншомовним середовищем. У такий спосіб діти будуть поглиблювати свої знання іноземних мов у гуманітарній гімназії №1, у англомовиних школах-гімназіях №№ 23 та 30 і польськомовною ЗШ №12.

Для організації і здійснення цієї роботи залучаються вчителі іноземних мов як координатори роботи, які володіють іноземною мовою. Висококваліфіковане навчання поєднується з кращими виховними методиками, процес пізнання – з відпочинком.



Активну участь в роботі тематичної зміни взяла волонтера Корпусу Миру Керол Хаддавей. Її робота з дітьми сприяє підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, вихованню інтересу до культури та традицій країн, мова яких вивчається. Протягом зміни Керол Хаддавей проведе заняття розмовних гуртків, де вчать дітей спілкуватися іноземною мовою, та ігровий гурток для наймолодших. Діти швидко долають психологічний бар’єр іншомовного спілкування, дізнаються багато корисного і цікавого про життя та дозвілля своїх однолітків в Америці.

