У Могилів-Подільському перекривають кордон

Увечері 5 червня перед двома дев'ятиповерхівками по вул. Грецькій в райцентрі Могилів-Подільський збираються люди. Домовляються перекрити митницю "Дністер", що на кордоні з Молдовою, як тільки міські комунальники продовжать будівництво транскордонної траси в них попід вікнами та балконами. Два тижні тому на цій прибудинковій території вже викорчували сім старих тополь. Невдовзі планують покрити асфальтом та пускати вантажівки, повідомляє сайт gazeta.ua.

Будинки;№ 2 та 4 збудовані 23 роки тому поруч із митницею. Квартири в них отримали працівники місцевого машинобудівного заводу імені Кірова. У 216 квартирах мешкає майже тисяча людей.

- Ми перші підняти галас. Подзвонили на Урядову гарячу лінію й поскаржилися. Після того на два тижні будівництво припинили. В свою чергу мер Петро Бровко сказав прямо: "Хоч гопки скачіть, раком ставайте, а дорога тут буде. Вам ніякої шкоди від неї не буде. Всі дозволи в нас є", - каже місцева Валентина Сілантьєва. - Я кілька років вибиваю дозвіл засадити цю прибудинкову територію деревами. За екологічними нормами тут має бути сквер. Натомість вони викорчували сім здорових тополь.

Показує обрізані стовбури дерев корінням догори під високим муром, що відділяє митницю.

- В нас тут ілюмінація, цілодобово горять ліхтарі, бо через забор митниця. Взимку стоїть дим та сморід від вантажівок. Вікна не відкриваємо, - підходить Наталя Волкова з районного екологічного товариства. - Говорити про абсурдність будівництва цієї дороги з Петром Бровком — немає сенсу. Звертатимуся до екологічної прокуратури України.

Жителі проти будівництва нової дороги. Прогнозують, що через неї заваляться будинки.

- Тут скрізь під землею пустоти. В кінці 17 століття турки вирили тунелі, в яких зберігали рибу з Чорного моря й возили продавали в Санкт-Петербург. Частково ці тунелі завалені. Вхід до них біля церкви Георгія Побідоносця, - колишній мер міста Михайло Саволюк показує рукою за сині бані церкви, що за 300 м від будинків. Він очолює громадську організацію "Інститут сприяння демократичному розвитку громад".

- Якщо почати будувати тут дорогу, будинок може завалитися. Або вибухнути. На глибині всього два метра проходить газова труба. Якщо пустити по ній фури вагою 40 тонн, вона пошкодиться й піде витік газу.

Люди показують дві ями, які засипали сміттям. Це — провалля глибиною три метри

- Сфотографуйте ці тачки. Чуєте, як вони тарахкотять, - мешканці тикають на трьох жінок, що тягнуть кравчучками коробки з черешнями. Везуть їх в молдовське місто Отач продавати.

- Якщо тут зроблять трасу, то ці тарахтілки будуть їхати попід самі вікна.

Заробітчанки мовчки прискорюють рух.

У мерії пояснюють, що ширина дороги буде всього 4 метра. Від дороги до будинку 8 метрів.

- Ну, що таке вісім метрів? - обурюються мешканці. - Має бути 25 метрів до дороги згідно з санітарними нормами. А в нас тут в найширшому місці прибудинкова територія всього 12 метрів.

Мер Петро Бровко запевняє, що нова дорога буде вже до кінця літа.