На 75-річчя парку запускатимуть феєрверки

23 червня у м. Вінниця у Центральному парку культури та відпочинку ім. Горького відбудуться народні гуляння з нагоди 75-річчя з дня створення парку, - повідомляє сайт Вінницької міської ради.

Цього дня з 12 години дня жителів Вінниці та гостей міста в парку роважатимуть концертними програмами, конкурсами, турнірами, спортивними змаганнями. Програма святкування розрахована на різну вікову категорію - буде і молодіжна дискотека, і танцювальна вечірка «Для тих, кому за...».

Спеціальними госатями свята стануть фіналісти українських талант-шоу.

А на завершення народних гулянь вінниччанам подарують святковий феєрверк.