На 75-річчя парку запускатимуть феєрверки
11:01, 07 червня 2012Вінниця
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Запросили фіналістів талант-шоу
23 червня у м. Вінниця у Центральному парку культури та відпочинку ім. Горького відбудуться народні гуляння з нагоди 75-річчя з дня створення парку, - повідомляє сайт Вінницької міської ради.
Цього дня з 12 години дня жителів Вінниці та гостей міста в парку роважатимуть концертними програмами, конкурсами, турнірами, спортивними змаганнями. Програма святкування розрахована на різну вікову категорію - буде і молодіжна дискотека, і танцювальна вечірка «Для тих, кому за...».
Спеціальними госатями свята стануть фіналісти українських талант-шоу.
А на завершення народних гулянь вінниччанам подарують святковий феєрверк.
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