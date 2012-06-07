Спори, що викликають алергію, з'являться через вологу погоду

З 7 по 14 червня злакові трави знову будуть домінувати серед повітряних алергенів. Прогнозуються середні та низькі концентрації їх пилку через вологу дощову погоду, яка очікується майже щодня до 14 червня. Значущими концентрації пилку злаків можуть бути 8, 11 та 13 червня.

В низьких концентраціях у повітрі з'явиться пилок липи. У невеликих кількостях спостерігається алергенний пилок подорожнику та жасмину, менш алергенний - бур'янів з родин гречкових та кущів з родини кипарисових. Є й поодинокі зерна пилку неалергенної сосни.

Через теплу літню погоду у повітрі різко збільшилась кількість алергенних спор. Це, в основному, кладоспоріум, концентрації якого можуть стати клінічно значущими 9, 11 та 13 червня. Багато також реєструється алергенної альтернарії. Концентрації інших спор, особливо – аскоспор, - збільшуватимуться у вологу погоду, що очікується цього тижня.

Якщо Ви відчуваєте симптоми полінозу (алергії на пилок рослин) або хочете попередити їх появу взагалі уважно ознайомтесь із рекомендаціями лікаря:

1. Не займайтесь активною діяльністю на вулиці в ранковий час (пік викиду пилку припадає на період з 5 до 12 годин ранку), особливо - у суху вітряну;

2. Не вивішуйте для сушіння на відкритому повітрі одяг і білизну – на неї осідає пилок

3. Зачиняйте вікна на ніч і вранці або завішуйте вікна мокрою тканиною. Закривайте вікна в автомобілях.

4. Носіть звичайні або сонцезахисні окуляри. Вони частково захищають очі від пилку. По можливості користуйтеся маскою, особливо - за містом.

5. Після повернення з вулиці мийте голову і руки, промивайте очі і ніс теплою водою.

6. В період загострення, а також поза сезоном не вживайте продукти, які містять інгредієнти, що можуть спричинити перехресні реакції з алергенами пилку. Зокрема, при алергії на пилок злаків (жито, тимофіївка, райграс, лисохвіст) не рекомендовано вживати:

- мед

- хліб, печиво, макарони, сухарі

- манну крупу

- варені ковбаси, сосиски

- пиво,віскі, пшеничну горілку

7. При наявності температури в період загострення полінозу не використовуйте безконтрольно жарознижуючі та антибактеріальні препарати. Необхідність їх вживання визначає тільки лікар

8. Якщо є можливість, поїдьте у відпустку у морські, степові або гірські райони України, де активне пилкування дерев на даний час не спостерігається.

9. Знаходячись за кермом або виконуючи роботу, що потребує значної уваги, не використовуйте протиалергенні препарати без погодження з лікарем. Багато із них мають снодійний ефект і знижують швидкість реакції. Пам'ятайте, що згідно Ст. 130 Адміністративного Кодексу України, управління транспортними засобами особами під впливом лікарських препаратів, які знижують їх увагу і швидкість реакції прирівнюється до водіння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.

10. Всі лікувальні і профілактичні заходи при алергії на пилок рослин необхідно узгоджувати з лікарем-алергологом. Тільки в алергологічному кабінеті можливо встановити етіологічний (причинний) діагноз і максимально правильно призначити профілактичне (попереджувальне) лікування.