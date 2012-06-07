У Вінниці обиратимуть супер-бабусь та найкрутіших дідусів
11:42, 07 червня 2012Вінниця
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В рамках мистецьких вихідних
16 червня в рамках проекту «Мистецькі вихідні» вінничани святкуватимуть День бабусі.
Про це повідомив департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.
А вже 23 червня – святкуватимемо День Дідуся.
Всіх вінницьких бабусь та дідусів запрошують на проведення майстер класів з домашнього господарства та взяти участь в конкурсах «Найкраща бабуся» та «Містер дідусь».
Всіх бажаючих просять зареєструватись за телефонами 59-50-53, або 69-91-95.
В конкурсі мають право взяти участь члени родини бабусь та дідусів, а особливо - онуки.
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