У Вінниці обиратимуть супер-бабусь та найкрутіших дідусів

16 червня в рамках проекту «Мистецькі вихідні» вінничани святкуватимуть День бабусі.

Про це повідомив департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

А вже 23 червня – святкуватимемо День Дідуся.

Всіх вінницьких бабусь та дідусів запрошують на проведення майстер класів з домашнього господарства та взяти участь в конкурсах «Найкраща бабуся» та «Містер дідусь».

Всіх бажаючих просять зареєструватись за телефонами 59-50-53, або 69-91-95.

В конкурсі мають право взяти участь члени родини бабусь та дідусів, а особливо - онуки.

